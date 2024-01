Gerard Piqué regresará al fútbol pero como entrenador

El ex futbolista Gerard Piqué dejó un mensaje en su red social de X diciendo que volverá en este 2024 al fútbol, sin embargo no para jugar, más bien para dirigir.

"Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana", explicó el ex jugador de la selección de España.