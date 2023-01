Iñaki Williams rompe su récord de partidos seguidos en LaLiga

NO JUEGA IÑAKI WILLIAMS.

REPITO: NO JUEGA IÑAKI WILLIAMS.



Termina hoy su histórica racha de 251 jornadas seguidas jugando, la más longeva en TODA la historia de La Liga.



Iñaki no se perdía una jornada de La Liga desde el 17 de abril de 2016 (Málaga 0-1 Athletic).



QUIERO LLORAR