El Real Madrid enfrentará este martes al PSV en la jornada 5 de fase liga de la UEFA Champions League en el estadio Santiago Bernabéu para cuidar su invicto y seguir en los primeros puestos.
Por su lado el PSV también ganó y además por goleada 4-1 ante el NEC, sin embargo en Champions League no les ha ido bien y solo tienen 4 puntos en 4 partidos disputados.
Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs PSV: Jornada 5 de Champions League
Fecha: Martes, 24 de noviembre de 2026
Hora: 3:00 pm
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
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