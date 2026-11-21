Real Madrid vs PSV: Fecha, hora y dónde ver J5 de Champions League

El Real Madrid enfrentará este martes al PSV en la jornada 5 de fase liga de la UEFA Champions League en el estadio Santiago Bernabéu para cuidar su invicto y seguir en los primeros puestos.

Los merengues vienen de ganarle este fin de semana al Celta de Vigo en una remontada 2-1 con los goles de Jude Bellingham y Carlos Espí en el segundo tiempo.

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