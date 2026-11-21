El delantero panameño Ismael Díaz marcó sobre el final para darle el triunfo al Club León 2-1 ante Santos en la jornada 17 de la Liga MX de visita para seguir escalando posiciones,
Ismael Díaz anota el gol del triunfo en México
Con este resultado el Club León suma 26 puntos en la sexta posición que le sigue dando luz verde para clasificar a la siguiente fase en la Liga MX.
Ismael Díaz que estuvo con la selección de Panamá en la clasificación a Copa Oro y Final Four de Liga de Naciones Concacaf sigue imparable.