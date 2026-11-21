Ismael Díaz anota y le da la victoria al Club León ante Santos

El delantero panameño Ismael Díaz marcó sobre el final para darle el triunfo al Club León 2-1 ante Santos en la jornada 17 de la Liga MX de visita para seguir escalando posiciones,

Ismael Díaz que fue suplente e ingresó al minuto 63' marcó el gol del triunfo al minuto 90+1 con una asistencia de Daniel Arcila, sumando su cuarto tanto de la temporada.

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Ismael Díaz anota el gol del triunfo en México

Con este resultado el Club León suma 26 puntos en la sexta posición que le sigue dando luz verde para clasificar a la siguiente fase en la Liga MX.

Ismael Díaz que estuvo con la selección de Panamá en la clasificación a Copa Oro y Final Four de Liga de Naciones Concacaf sigue imparable.