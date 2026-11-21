El Real Madrid remonta duelo ante Celta de Vigo en LaLiga

El Real Madrid remontó ante el Celta Vigo por marcador de 2-1 en duelo correspondiente a la jornada 13 de la competición español (LaLiga) desde el Estadio Santiago Bernabéu.

La visita sorprendió a los "merengues" con anotación de Pablo Durán sobre el minuto 6' del partido, después de una jugada colectiva, que terminó en pase de la muerte de Williot Swedberg.

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El equipo "blanco" intentó reaccionar con jugadas de Arda Guler y Kylian Mbappé, pero sin poder concretar.

Reacción y goles en el segundo tiempo para el Real Madrid

Los locales metieron presión desde el inicio del segundo tiempo y el gol llegó al 66' con el mediocampista Jude Bellingham, que definió de pierna derecha en el área.

El delantero Carlos Espí ingresó de cambio al 79' y al 85' puso números en el marcador, tomando el rebote en el ares para empujarla y poner el definitivo 2-1 de la remontada.

Los "merengues" sumaron 3 importantes puntos para mantenerse en la lucha por la cima con 33 unidades.