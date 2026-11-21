El Real Madrid remontó ante el Celta Vigo por marcador de 2-1 en duelo correspondiente a la jornada 13 de la competición español (LaLiga) desde el Estadio Santiago Bernabéu.
El equipo "blanco" intentó reaccionar con jugadas de Arda Guler y Kylian Mbappé, pero sin poder concretar.
Reacción y goles en el segundo tiempo para el Real Madrid
Los locales metieron presión desde el inicio del segundo tiempo y el gol llegó al 66' con el mediocampista Jude Bellingham, que definió de pierna derecha en el área.
El delantero Carlos Espí ingresó de cambio al 79' y al 85' puso números en el marcador, tomando el rebote en el ares para empujarla y poner el definitivo 2-1 de la remontada.
Los "merengues" sumaron 3 importantes puntos para mantenerse en la lucha por la cima con 33 unidades.