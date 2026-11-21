Jose Mourinho , entrenador del Real Madrid, reconoció haber "visto gente en sufrimiento físico, que no estaba a tope" en rueda de prensa tras la victoria de su equipo ante el Celta de Vigo (2-1), con remontada in extremis gracias a un tanto de Carlos Espí en el minuto 85.

"He visto gente en sufrimiento físico, gente que no estaba a tope, gente que se ha superado y que ha ido a encontrar fuerzas en la mentalidad, en el grupo, en la voluntad de ganar. No es una bebida isotónica al descanso que les vaya a dar energía, es el grupo, un grupo de amigos que quiere ganar y que ha sabido ganar en la dificultad", añadió, destacando la actitud del equipo.

"Después de hacer el segundo gol y estar en el campo con un equipo completamente desequilibrado, con Arda y Jude físicamente destruidos, un equipo que en esos 10 minutos ha sabido ser equipo, trabajar. Estoy un poco frustrado, porque quiero jugar más y mejor, pero al mismo tiempo estoy orgulloso del grupo que son, han sacado tres puntos importantes", apuntó.

José Mourinho habla sobre el rendimiento del equipo

Además, destacó que la remontada no debe convertirse en una costumbre: "Hay un día que no vas a remontar, obviamente que sí. Después tienes otro tipo de riesgos, como hemos tenido hoy, después del 2-1 el Celta intenta igualar, no tenemos más cambios para hacer y tenemos en el campo cuatro atacantes puros y dos jugadores de centro de campo que también ellos son ofensivos. Hoy quería un sexto cambio para sacar a Kylian o a Arda y meter a Tchouaméni, pero no existía".

"Lo ideal es ganar desde el primer minuto bien. Hoy no, el primer balón lo ha tenido Konaté y hace un pase al recogepelotas. He tenido un 'feeling' de que la gente no estaba al 100 % de concentración.

Si miramos a los grandes equipos que jugaron hoy, el Arsenal, City, Chelsea, Bayern no ganan, el Oporto ganó en penaltis contra un equipo de Tercera, es difícil. Después, lesiones importantes, gente que viene de las selecciones con cambios de rutina, acumulación de fatiga... Son períodos difíciles. Yo prefiero tener ahora tantos partidos, esta acumulación, que tenerlos fuera, sin tener ningún control sobre ellos. Los puntos de hoy son puntos de oro", sentenció.