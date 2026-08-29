MLS Fútbol Internacional -  29 de agosto de 2026 - 20:41

Inter Miami venció al Montreal con brillante actuación de Lionel Messi

El astro argentino Lionel Messi marcó cuatro goles en la victoria del Inter Miami sobre el CF Montréal en la MLS.

Inter Miami venció al Montreal con brillante actuación de Lionel Messi

Inter Miami venció al Montreal con brillante actuación de Lionel Messi

FOTO: INTER MIAMI

El conjunto de Inter Miami consiguió una importante victoria por 7-1 frente al Montréal, en un encuentro donde Lionel Messi volvió a demostrar su talento con cuatro goles y una asistencia.

El marcador se abrió al minuto 20, cuando Casemiro puso en ventaja al equipo de Miami. Sin embargo, Montréal reaccionó rápidamente y Fabián Herbers consiguió el empate al 37'.

La respuesta del Inter Miami llegó antes del descanso. Lionel Messi apareció al minuto 40 para devolverle la ventaja a su equipo.

El hat-trick de Lionel Messi

En la segunda mitad, el argentino volvió a hacerse presente en el marcador al 52', firmando su doblete y colocando el 3-1.

Con Messi como figura, Inter Miami mantuvo el control del partido en el tramo final y cerró la victoria en la MLS agregando un gol de Luis Suárez con asistencia de Leo al 80, el tercer gol del argentino al 83', uno de Alexander Shaw al 89' y otro más de Messi al 90+6.

Miami se ubica en la segunda posición de la Conferencia Este con 42 puntos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Lionel Messi anota, pero el Inter Miami sigue en mala racha

MLS: Lionel Messi anota, pero Inter no pasa del empate ante Philadelphia Union

Real Madrid vs Málaga: Fecha, hora y dónde ver en la fecha 3 de LaLiga

Recomendadas

Últimas noticias