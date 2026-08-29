Edmundo Sosa conectó Grand Slam para la remontada de Phillies vs Angels

Los Phillies de Filadelfia vencieron 5-3 a los Angeles Angels en las acciones de la MLB de este viernes y el panameño Edmundo Sosa fue el protagonista de la noche al conectar un Grand Slam.

Los Angels tenían ventaja 3-0 desde el primer episodio y en la alta del quinto los Phillies solo pudieron anotar una carrera y en la parte alta del noveno ingresó el panameño Edmundo Sosa como bateador emergente para conectar cuadrangular con las bases llenas para los Phillies.

Edmundo Sosa y su Grand Slam

El cutarrazo fue de 404 pies, por todo el jardín central contra el Sammy Peralta, con 2 outs y le dio el triunfo a su equipo 5-3, ya que en la baja del noveno episodio los Angels no pudieron anotar.

Este fue el primer Grand Slam de Edmundo Sosa en su carrera en las Grandes Ligas y el sexto pelotero de los Phillies en hacerlo en una novena entrada viniendo de la banca.

Con este cutarrazo llega a 6 cuadrangulares en la temporada actual de la MLB.