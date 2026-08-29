MLB MLB -  29 de agosto de 2026 - 11:43

Edmundo Sosa conectó Grand Slam para la remontada de Phillies vs Angels

Edmundo Sosa se pintó de héroe en el duelo de los Phillies ante los Angels en la MLB la noche del viernes.

Edmundo Sosa

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Los Phillies de Filadelfia vencieron 5-3 a los Angeles Angels en las acciones de la MLB de este viernes y el panameño Edmundo Sosa fue el protagonista de la noche al conectar un Grand Slam.

Los Angels tenían ventaja 3-0 desde el primer episodio y en la alta del quinto los Phillies solo pudieron anotar una carrera y en la parte alta del noveno ingresó el panameño Edmundo Sosa como bateador emergente para conectar cuadrangular con las bases llenas para los Phillies.

Edmundo Sosa y su Grand Slam

El cutarrazo fue de 404 pies, por todo el jardín central contra el Sammy Peralta, con 2 outs y le dio el triunfo a su equipo 5-3, ya que en la baja del noveno episodio los Angels no pudieron anotar.

Este fue el primer Grand Slam de Edmundo Sosa en su carrera en las Grandes Ligas y el sexto pelotero de los Phillies en hacerlo en una novena entrada viniendo de la banca.

Con este cutarrazo llega a 6 cuadrangulares en la temporada actual de la MLB.

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