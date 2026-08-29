MLB: Boston le gana a Yankees el primero de la doble tanda FOTO: RED SOX BOSTON

Los Boston Red Sox derrotaron contundentemente 6-0 a los New York Yankees , en un encuentro donde el pitcheo de Boston dominó por completo a la ofensiva neoyorquina en el primer choque de la doble cartelera de la MLB .

Boston tomó ventaja temprano con una carrera en el primer episodio gracias al jonrón de Wilyer Abreu y volvió a marcar en el quinto. Sin embargo, el golpe definitivo llegó en la novena entrada , cuando los Red Sox fabricaron un rally de cuatro carreras para sentenciar el partido.

Los Yankees apenas pudieron conectar cuatro imparables, incluyendo uno del panameño José Caballero y fueron incapaces de producir carreras durante las nueve entradas.

El triunfo fue para Jake Bennett, quien mejoró su récord a 9-6, con una efectividad de 3.27. Por Nueva York, la derrota correspondió a Carlos Rodón, quien quedó con marca de 4-3 y 3.20 de efectividad.

La pelea en el Este - MLB

Con este resultado, Boston mejora su registro a 74-61 y se mantiene en el tercer lugar de la División Este de la Liga Americana, mientras que los Yankees quedan con 76-59, en la segunda posición.