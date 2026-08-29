MLB MLB -  29 de agosto de 2026 - 15:32

MLB: Boston le gana a Yankees el primero de la doble tanda

Los Yankees de Nueva York con el panameño José Caballero en el diamante, perdieron ante Boston en la MLB.

MLB: Boston le gana a Yankees el primero de la doble tanda
MLB: Boston le gana a Yankees el primero de la doble tandaFOTO: RED SOX BOSTON

Los Boston Red Sox derrotaron contundentemente 6-0 a los New York Yankees, en un encuentro donde el pitcheo de Boston dominó por completo a la ofensiva neoyorquina en el primer choque de la doble cartelera de la MLB.

Boston tomó ventaja temprano con una carrera en el primer episodio gracias al jonrón de Wilyer Abreu y volvió a marcar en el quinto. Sin embargo, el golpe definitivo llegó en la novena entrada, cuando los Red Sox fabricaron un rally de cuatro carreras para sentenciar el partido.

Los Yankees apenas pudieron conectar cuatro imparables, incluyendo uno del panameño José Caballero y fueron incapaces de producir carreras durante las nueve entradas.

El triunfo fue para Jake Bennett, quien mejoró su récord a 9-6, con una efectividad de 3.27. Por Nueva York, la derrota correspondió a Carlos Rodón, quien quedó con marca de 4-3 y 3.20 de efectividad.

La pelea en el Este - MLB

Con este resultado, Boston mejora su registro a 74-61 y se mantiene en el tercer lugar de la División Este de la Liga Americana, mientras que los Yankees quedan con 76-59, en la segunda posición.

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