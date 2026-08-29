Champions League: Conoce el calendario del FC Barcelona para fase liga

El FC Barcelona ya tiene su calendario para la fase liga de la UEFA Champions League donde debutarán contra el Feyenoord el próximo 9 de septiembre en el Spotify Camp Nou.

El equipo de Hansi Flick quiere llegar a una final, pero debe ir paso a paso buscando estar entre los mejores 9 equipos para avanzar directo a los octavos de final.

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