UCL Champions League -  29 de agosto de 2026 - 07:34

Champions League: Conoce el calendario del FC Barcelona para fase liga

Conoce el calendario del FC Barcelona para la fase liga de la UEFA Champions League temporada 2026-2027.

Champions League: Conoce el calendario del FC Barcelona para fase liga

Champions League: Conoce el calendario del FC Barcelona para fase liga

El FC Barcelona ya tiene su calendario para la fase liga de la UEFA Champions League donde debutarán contra el Feyenoord el próximo 9 de septiembre en el Spotify Camp Nou.

El equipo de Hansi Flick quiere llegar a una final, pero debe ir paso a paso buscando estar entre los mejores 9 equipos para avanzar directo a los octavos de final.

Los blaugranas tiene el duelo ante el PSG el 20 de octubre y contra el Manchester City el 8 de diciembre.

Calendario del FC Barcelona en Champions League

  • 9 de septiembre de 2026 — 11:45 AM — Fútbol Club Barcelona vs Feyenoord Rotterdam
  • 13 de octubre de 2026 — 2:00 PM — Galatasaray Spor Kulübü vs Fútbol Club Barcelona
  • 20 de octubre de 2026 — 2:00 PM — París Saint-Germain vs Fútbol Club Barcelona
  • 3 de noviembre de 2026 — 3:00 PM — Fútbol Club Barcelona vs Aston Villa Football Club
  • 25 de noviembre de 2026 — 12:45 PM — Sabah Futbol Klubu vs Fútbol Club Barcelona
  • 8 de diciembre de 2026 — 3:00 PM — Fútbol Club Barcelona vs Manchester City Football Club
  • 20 de enero de 2027 — 3:00 PM — Sporting Clube de Portugal vs Fútbol Club Barcelona
  • 27 de enero de 2027 — 3:00 PM — Fútbol Club Barcelona vs Calcio Como 1907

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