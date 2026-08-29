MLB: José Caballero demostró su velocidad ante Boston

El panameño José Caballero volvió a demostrar su velocidad al estafarse la segunda base vs los Medias Rojas de Boston para alcanzar las 31 bases robadas en la temporada 2026 de las Grandes Ligas ( MLB ) .

Caballero inició la jugada conectando un sencillo hacia el jardín derecho ante los envíos de Brayan Bello . Posteriormente, aprovechó su velocidad para robarse la segunda almohadilla y avanzar en posición anotadora.

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El jugador de los Yankees de Nueva York terminó cruzando el plato en la parte baja del tercer episodio, luego de un imparable de Ben Rice, que permitió a los "Bombarderos" igualar el marcador.

Trent Grisham y Ben Rice también anotaron en la misma entrada para darle vuelta a la pizarra.

La batalla por el liderado de bases robadas - MLB

Con esta nueva estafa, Caballero continúa destacándose como una de las principales amenazas en las bases dentro de la MLB, siguiendo de cerca al líder de la Americana Jazz Chisholm Jr (38), Chandler Simpson (37) y Bobby Witt Jr (36).

"Chema" Caballero fue líder en bases robadas de la Liga Americana en 2024 con 44 estafas y lideró todas las Grandes Ligas en 2025 con 49 bases robadas