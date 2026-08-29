MLB: Pete Crow-Armstrong reafirma su candidatura a MVP con tres cuadrangulares

Los Cubs de Chicago de la MLB tienen una larga historia de jugadores que han elevado su nivel de juego al de un verdadero showman. Un buen ejemplo es Sammy Sosa, conocido como "Slammin' Sammy", quien saltó al campo el sábado entre vítores ensordecedores de los fanáticos, algunos recordando sus hazañas de poder y otros compartiendo anécdotas con las nuevas generaciones.

Pete Crow-Armstrong está protagonizando una temporada que se situará entre las mejores campañas individuales de los 150 años de historia del club. Y con Sosa y una lista de grandes bateadores de la historia de los Cubs en Wrigley Field , Crow-Armstrong conectó tres jonrones, dos de ellos en sus dos primeros turnos al bate, en una victoria por 17-5 contra los Reds.

Poco antes de que los Cubs saltaran al campo, se supo desde Los Ángeles que la superestrella Shohei Ohtani, que juega en dos posiciones, había sufrido un revés tras una sesión de bullpen el viernes . Ohtani, ganador de los dos últimos trofeos de MVP de la Liga Nacional y cuatro veces MVP en general, ha estado intentando recuperarse como lanzador tras un problema en la rodilla izquierda, pero ha vuelto a tropezar con un obstáculo.

Si Ohtani no logra mantener el nivel que mostró a principios de temporada, cuando registró una efectividad de 1.79 en 14 aperturas, Crow-Armstrong tendrá la oportunidad de seguir consolidando su candidatura para arrebatarle el premio al Jugador Más Valioso a la estrella de los Dodgers. Antes del partido del sábado, Crow-Armstrong lideraba las Grandes Ligas con 8.6 WAR (según Frangraphs), mientras que Ohtani ocupaba el segundo lugar con 6.9 (4.0 WAR ofensivo y 2.9 WAR de pitcheo).

Pete Crow-Armstrong y su habilidad para llegar a base - MLB

Crow-Armstrong conectó un sencillo en la cuarta entrada y luego selló su primer partido con tres jonrones con un cuadrangular de tres carreras al jardín izquierdo-central ante Tony Santillan en la séptima entrada. Esto también le dio a Crow-Armstrong su quinto partido con al menos 10 bases totales este año. Está empatado con Larry Walker (1997), Johnny Mize (1940) y Jimmie Foxx (1933) en el segundo lugar de la mayor cantidad de partidos con al menos 10 bases totales desde al menos 1900. Nelson Cruz ostenta ese récord con seis en 2019.

Cuando Crow-Armstrong volvió a conectar un jonrón en la segunda entrada, el jardinero central alcanzó su quinto partido con múltiples jonrones esta temporada con los Cubs. Su tercer cuadrangular elevó su total de la temporada a 36 jonrones, además de sus 32 bases robadas. Crow-Armstrong (2025 y '26) ya es el único jugador de los Cubs, aparte de Sosa (1993 y '95), en tener una temporada de 30-30, y el primero en lograrlo en años consecutivos.

FUENTE: MLB