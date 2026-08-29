Azarias Londoño anotó en el empate entre Independiente del Valle y Universidad Católica

Independiente del Valle y Universidad Católica con los panameños José Fajardo y Azarías Londoño en cancha, protagonizaron un emocionante empate 2-2 por la jornada 27 de la LigaEcuabet de Ecuador.

El conjunto local se adelantó en el marcador con los goles de Ronald Briones al minuto 51 y Juan Riquelme Angulo al 56’ , tomando una ventaja de 2-0.

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Sin embargo, Universidad Católica reaccionó rápidamente y logró igualar el encuentro. Mauricio Alonso Pereda descontó al 61’, mientras que Azarias Londoño marcó apenas un minuto después, al 62’, para establecer el definitivo 2-2.

Los punteros dividieron puntos en Ecuador

Con este resultado, Independiente del Valle se mantiene en la primera posición con 68 puntos, mientras que Universidad Católica continúa en el segundo lugar de la clasificación con 44.