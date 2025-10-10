Japón y Paraguay empataron en amistoso de preparación

Japón y Paraguay empataron 2 a 2 en un amistoso internacional preparatorio para la Copa del Mundo de 2026 disputado este viernes en el estadio de Suita, al norte de Osaka, ante 40.000 espectadores.

Paraguay anotó por medio de Miguel Almirón y Diego Gómez, a los 20 y 64 minutos de juego. Japón lo hizo a través de Koki Ogawa y Ayase Ueda, a los 26 y 90+4, respectivamente.

Empate en Osaka entre Japón y Paraguay

El empate in extremis parece poco premio para la selección que dirige Gustavo Alfaro, que en septiembre se aseguró el sexto y último puesto directo al Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

"Nos vamos satisfechos por el rendimiento del equipo, por el rival que enfrentamos, más allá de que veía en la cara de los jugadores al final del partido esos gestos de bronca, de desazón, por no haber ganado", dijo el DT argentino al término del encuentro.

El gol de Ueda, que había ingresado a la cancha unos minutos antes, significó el empate definitivo para los japoneses en el descuento.

En la primera parte, poco antes de abrir el marcador, Almirón, actual jugador del Atlanta United de la MLS estadounidense, desperdició una clarísima ocasión para haber puesto a Paraguay por delante, pero el ex del Newcastle decidió pasar la pelota cuando tenía toda la portería libre para chutar.

La Albirroja disputa su minigira asiática sin su gran figura, el delantero Julio "La Joya" Enciso, de 21 años.

El delantero del Racing de Estrasburgo apenas ha jugado 18 minutos con su nuevo club y busca ponerse a punto físicamente, por lo que los cuerpos técnicos de la selección y de su equipo optaron por dejarlo fuera de la ventana internacional, según la prensa guaraní.

"Estuvimos dos veces por debajo en el marcador, pero los jugadores reaccionaron y creo que ese espíritu llegó a los aficionados", destacó tras el partido el seleccionador japonés, Hajime Moriyasu.

El timonel nipón no pudo contar por lesión con dos de sus figuras, Watari Endo (Liverpool) y Kaoru Mitoma (Brighton).

"Cuando te enfrentas a un equipo fuerte que no te permite disparar a su arco, te da confianza el que los delanteros busquen el gol y al final logren anotar", añadió Moriyasu.

Paraguay continuará su gira asiática en Corea, donde el martes se enfrentará en Seúl al combinado surcoreano, que este viernes fue goleado 5-0 por Brasil, rival ese mismo día de Japón en Tokio.