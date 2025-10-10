Selección de Panamá: Resultados de visita ante El Salvador

Los dirigidos por el técnico Thomas Christiansen esperan que el 7 sea el número de la suerte para la Selección de Panamá , con la séptima visita, y así conquistar el apodado Coloso de Montserrat.

Será el enfrentamiento número 50 entre ambos países, con ventaja para Panamá de 19 victorias, 17 derrotas y 13 empates en su historial, con 67 goles a favor y 64 en contra.

Por Eliminatorias, será el decimotercer enfrentamiento entre panameños y salvadoreños, con 7 victorias para La Selecta, 3 triunfos para Panamá y 2 empates.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por la Copa Oro del 2023, en un empate 2-2 en el Estadio Shell Energy, en Houston, Texas.

Eliminatorias en el Cuscatlán

La Selección de Panamá ha disputado seis partidos como visitante en el Estadio Cuscatlán por Eliminatorias, todas derrotas. El balance general favorece a El Salvador con 17 goles a favor y 6 en contra.

La más reciente fue en las pasadas Eliminatorias a la Copa del Mundo de Catar 20222 cuando se cayó por 1-0, en un encuentro disputado el pasado 7 de octubre del 2021.

A continuación, los resultados:

SLV 4-1 PAN

Eliminatorias al Mundial de Argentina 1978

Gol por PAN: Néstor Hernández (PAN) min 88

Estadio Cuscatlán

San Salvador, SLV

1 de agosto 1976

SLV 4-1 PAN

Eliminatorias al Mundial de España 1982

Gol por PAN: Daniel Montilla (PAN) min 27

Estadio Cuscatlán

San Salvador, SLV

5 de octubre 1980

SLV 3-2 PAN

Eliminatorias al Mundial de Francia 1998

Goles por PAN: Jorge Dely Valdés (PAN) min 12 y 86

Estadio Cuscatlán

San Salvador, SLV

10 de noviembre 1996

SLV 2-1 PAN

Eliminatorias al Mundial de Alemania 2006

Goles por PAN: Julio Dely Valdés (PAN) min 36

Estadio Cuscatlán

San Salvador, SLV

18 de agosto 2004

SLV 3-1 PAN

Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010

Goles por PAN: José Luis Garcés (PAN) min 14

Estadio Cuscatlán

San Salvador, SLV

22 de junio 2008

SLV 1-0 PAN

Eliminatorias al Mundial de Catar 2022

Estadio Cuscatlán

San Salvador, SLV

7 de octubre 2021

Victorias en el Cuscatlán

La historia nos dice que Panamá ya ganó una vez en el Estadio Cuscatlán. Fue en un partido amistoso, en noviembre del 2014, por marcador de 3 a 1. Los goles para el elenco panameño fueron de Aníbal Godoy, Nicolás Muñoz y Roberto Nurse, para gritar victoria en San Salvador.

También se recuerda un importante triunfo para Panamá en el Cuscatlán por la categoría Sub-23, que sirvió para clasificar al Torneo Preolímpico de Hershey, en lo que era la clasificación a los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Dirigidos por el entrenador Gary Stempel, la selección Sub-23 de Panamá fue al Cuscatlán, en mayo de 1999, y contra todo pronóstico, se llevó la victoria como visitante por 2 a 1, con anotaciones de Roberto “El Bombardero” Brown y Mario “Cholito” Méndez, en una serie que significó la eliminación de El Salvador.

FUENTE: FPF