La selección de Uruguay le gana por la mínima a Republica Dominicana en amistoso

Sin brillo y sin sus titulares, la selección de Uruguay venció este viernes a República Dominicana por 1-0 en el inicio de una minigira por Malasia en la que Marcelo Bielsa prueba jugadores de cara al Mundial de Norteamérica de 2026.

Ignacio Laquintana, del Red Bull Bragantino de Brasil, anotó el solitario gol del equipo charrúa a los 60 minutos del encuentro disputado en el Estadio Nacional Bukit Jalil en Kuala Lumpur.

Uruguay, cuarto al cierre de las clasificatorias sudamericanas, evidenció la falta de rodaje de un equipo que no tuvo a figuras como Federico Valverde o Darwin Núñez.

Dominicana, por su parte, inquietó a la última línea uruguaya y vendió cara la derrota pese a estar fuera de la próxima Copa del Mundo.

Pero el gol le sonrió a los charrúas gracias a una perfecta definición de Laquintana.

"Estoy feliz por el debut y por el gol", dijo el goleador del partido, quien destacó la alta temperatura con la que se disputó el juego.

Duelo en malasia

Con la gradas poco pobladas en Kuala Lumpur, el equipo del Loco Bielsa estuvo lejos del ritmo ofensivo que su entrenador pretende en un primer tiempo donde de contraataque Dominicana se dio el lujo de anotarse dos tiros al arco.

Cristopher Fiermarín, el arquero del Tolima de Colombia con el que Bielsa sorprendió en la convocatoria, se mostró seguro y atrapó los remates de Oscar Ureña y Dorny Romero.

Con la pelota al pie pero sin peso en ataque, la Celeste fue incapaz de aprovechar la posesión del balón con un Laquintana lejos del área y un Luciano Rodríguez, jugador del Neom saudí, movedizo pero impreciso para cerrar las jugadas.

Lo positivo para Bielsa estuvo en la correcta actuación de Juan Manuel Sanabria, del Atlético San Luis mexicano, quien quedó fuera del complemento tras cumplir con buena nota su oportunidad premundialista.

Juventud en la selección de Uruguay

Sin Sanabria y otros cuatro titulares, Bielsa confirmó al inicio del complemento que la minigira por Malasia, que concluye el lunes ante Uzbekistán, es un banco de prueba.

Más agresivo en ataque y con menos paciencia con el balón, los hombres del Loco consiguieron quebrar la defensa rival antes de que los nervios ganaran la batalla en un equipo sin rodaje.

Los cambios dieron frutos y el recién ingresado Federico Viñas, del Oviedo español, sacó un pase en profundidad perfecto que aprovechó Laquintana para anotar con un potente remate cruzado la apertura del marcador para los sudamericanos.

Luchador, Dominicana respondió con una buena llegada del recién ingresado Ronald Vázquez que pasó cerca del arco de Fiermarín.

Al costado del campo del estadio Bukit Jalil, Bielsa cumplió la misión de mover el banco y está más cerca de su misión: sumar nuevas piezas al rompecabezas que debe armar de cara al plantel definitivo de cara al Mundial que inicia en junio.

La Celeste cerrará su gira por Malasia el lunes en Malaca ante Uzbekistán, que disputará por primera vez un Mundial el próximo año. En noviembre, Uruguay cerrará el año con amistosos ante Estados Unidos y México.

FUENTE: AFP