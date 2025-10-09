MLB: Los Ángeles Dodgers aprovechan grave error y avanzan a Serie de Campeonato FOTO: Harry How / Getty Images via AFP

Aprovechando un fatal error en extra innings, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el jueves 2x1 a los Phillies de Philadelphia y sellaron su boleto a la Serie de Campeonato de las Grandes Ligas ( MLB ) de béisbol.

Un mal lanzamiento del cerrador Orion Kerkering en la undécima entrada permitió que los vigentes campeones eliminaran a los Filis por un global de 3-1 en esta Serie Divisional de la Liga Nacional.

Próximo rival de los Dodgers en la MLB

Los Dodgers pugnarán ahora por un boleto a su segunda Serie Mundial consecutiva ante el ganador de la serie entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.

Los Cerveceros dominan la eliminatoria por 2-1 y tenían la posibilidad de clasificar en el cuarto duelo de este jueves en Chicago.

En la Liga Americana, los Azulejos de Toronto esperan por el vencedor del quinto y último partido del viernes entre los Marineros de Seattle y los Tigres de Detroit.

