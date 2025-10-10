Eliminatorias CONCACAF: Partidos para hoy 10 de octubre con acción panameña

Este viernes 10 de octubre continúan las eliminatorias CONCACAF camino al Mundial 2026, poniendo en marcha el primero de dos duelos de esta ventana para las distintas naciones, entre ellas la selección de Panamá.

Cuatro duelos se llevarán a cabo en distintas escenario alrededor del área, destacando la visita de "La Roja" al Estadio Cuscatlán y en una fecha muy recordado para Panamá.

Partidos para hoy en las eliminatorias CONCACAF

Surinam vs Guatemala, 4:00 P.M.

Curazao vs Jamaica a las 5:00 P.M.

El Salvador vs Panamá, 8:00 P.M. en vivo por RPC y con la previa desde las 7:00 P.M.

La selección de Panamá dirigida por el DT Thomas Christiansen llega a este duelo después de una doble fecha complicada, en donde solo se sumaron 2 puntos y ahora tienen en la mira sumar de a 3 en territorito salvadoreño este 10 de octubre, una fecha que marcó el camino en aquel 2017 con la anotación de Román Torres para la clasificación al Mundial de Rusia 2018.