Eliminatorias CONCACAF: Haití derrotó a Nicaragua en la tercera jornada

La Selección de Haití visitó Managua y venció 3-0 a Nicaragua en la tercera jornada del grupo C de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial 2026.
Los haitianos aumentaron la ventaja con un golpe de cabeza de Danley Jean Jacques tras un tiro de esquina cobrado por Jean-Ricner Bellegarde al 35' y un tanto definitivo de Louicius Don Deedson al 90+2 puso el 3-0.
Este resultado deja a Haití bien posicionado en su grupo con 5 puntos, manteniendo una batalla feroz con Honduras y Costa Rica en la parte alta de la tabla de posiciones.
La lluvia y problemas en el fluido eléctrico, protagonistas en las Eliminatorias CONCACAF
El encuentro, que se disputaba en el Estadio Nacional de Managua, Nicaragua, fue suspendido al minuto 28, cuando en medio de un torrencial aguacero con truenos incluidos se fue la luz en el estadio.
Tras el corte de energía, que se produjo hacia las 18H34 hora local, los jugadores abandonaron el terreno hacia los vestuarios, mientras el público permaneció a la espera de la reanudación en las gradas a las 8:45 p.m. (hora panameña).