Eliminatorias CONCACAF Fútbol Internacional -  9 de octubre de 2025 - 22:12

Eliminatorias CONCACAF: Haití derrotó a Nicaragua en la tercera jornada

La Selección de Haití se llevó tres puntos de Managua, tras superar a Nicaragua en las Eliminatorias CONCACAF.

Eliminatorias CONCACAF: Haití derrotó a Nicaragua en la tercera jornada

Eliminatorias CONCACAF: Haití derrotó a Nicaragua en la tercera jornada

Foto: STRINGER / AFP

La Selección de Haití visitó Managua y venció 3-0 a Nicaragua en la tercera jornada del grupo C de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1976485515898597722&partner=&hide_thread=false

Duckens Nazon fue el encargado de abrir el marcador al minuto 12', después de un grave error del guardameta Miguel Rodríguez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1976443731008983266&partner=&hide_thread=false

Los haitianos aumentaron la ventaja con un golpe de cabeza de Danley Jean Jacques tras un tiro de esquina cobrado por Jean-Ricner Bellegarde al 35' y un tanto definitivo de Louicius Don Deedson al 90+2 puso el 3-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1976467230675136907&partner=&hide_thread=false

Este resultado deja a Haití bien posicionado en su grupo con 5 puntos, manteniendo una batalla feroz con Honduras y Costa Rica en la parte alta de la tabla de posiciones.

La lluvia y problemas en el fluido eléctrico, protagonistas en las Eliminatorias CONCACAF

El encuentro, que se disputaba en el Estadio Nacional de Managua, Nicaragua, fue suspendido al minuto 28, cuando en medio de un torrencial aguacero con truenos incluidos se fue la luz en el estadio.

Tras el corte de energía, que se produjo hacia las 18H34 hora local, los jugadores abandonaron el terreno hacia los vestuarios, mientras el público permaneció a la espera de la reanudación en las gradas a las 8:45 p.m. (hora panameña).

En esta nota:
Seguir leyendo

Hernán Darío Gómez elogia a Panamá como la Mejor de Centroamérica

Eliminatorias CONCACAF: Selección de Panamá jugará de rojo ante El Salvador

Selección de Panamá: "El nacimiento de mi hija me hizo mucho más fuerte", Omar Browne

Recomendadas

Últimas noticias