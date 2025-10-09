Eliminatorias CONCACAF: Haití derrotó a Nicaragua en la tercera jornada

La Selección de Haití visitó Managua y venció 3-0 a Nicaragua en la tercera jornada del grupo C de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF , rumbo a la Copa Mundial 2026.

Duckens Nazon fue el encargado de abrir el marcador al minuto 12', después de un grave error del guardameta Miguel Rodríguez.

Haití suma tres puntos clave en el Grupo C de las Eliminatorias Concacaf. #Somos26 | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/L6jIx3BDfv

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1976443731008983266&partner=&hide_thread=false ¡GOOOOL, GOOOOL!



Duckens Nazon aprovechó un error del portero para anotar el 1-0 de Haití Nicaragua al minuto 12'.#FutbolRPC pic.twitter.com/3p7kEqqp7I — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 10, 2025

Los haitianos aumentaron la ventaja con un golpe de cabeza de Danley Jean Jacques tras un tiro de esquina cobrado por Jean-Ricner Bellegarde al 35' y un tanto definitivo de Louicius Don Deedson al 90+2 puso el 3-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1976467230675136907&partner=&hide_thread=false ¡El segundo de Haití!



Danley Jean Jacques de cabeza aumenta la ventaja ante Nicaragua en 35' minutos.#FutbolRPC pic.twitter.com/YhJkHq55TW — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 10, 2025

Este resultado deja a Haití bien posicionado en su grupo con 5 puntos, manteniendo una batalla feroz con Honduras y Costa Rica en la parte alta de la tabla de posiciones.

La lluvia y problemas en el fluido eléctrico, protagonistas en las Eliminatorias CONCACAF

El encuentro, que se disputaba en el Estadio Nacional de Managua, Nicaragua, fue suspendido al minuto 28, cuando en medio de un torrencial aguacero con truenos incluidos se fue la luz en el estadio.

Tras el corte de energía, que se produjo hacia las 18H34 hora local, los jugadores abandonaron el terreno hacia los vestuarios, mientras el público permaneció a la espera de la reanudación en las gradas a las 8:45 p.m. (hora panameña).