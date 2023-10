Jean-Clair Todibo se disculpa por su "risa nerviosa" en el minuto de silencio

Un día antes del amistoso entre los Bleus y Escocia en Lille (norte de Francia), Todibo quiso tomar la palabra dada "la amplitud que toma la situación y a la interpretación de la situación que es bastante loca", indicó el jugador del Niza. "Tuve una risa nerviosa respecto a este minuto de silencio pero en ningún caso me reí de la situación actual. El contexto era particular, estábamos en medio de aficionados rivales que habían hecho algunas bromas y me salió esa risa nerviosa", afirmó, antes de pedir perdón ante "todas las personas a las que pude ofender".