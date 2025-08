Jobe Bellingham confesó ansiedad por estar al nivel de su hermano en el Borussia Dortmund

El pequeño de los Bellingham se unió al equipo de la Bundesliga en junio procedente del Sunderland, con el que ascendió a la Premier League inglesa.

¿Qué sucede con Jobe Bellingham?

Jobe afirmó ser consciente de la presión a la que se vería sometido al fichar por el club alemán.

"Es algo en lo que uno piensa. Uno tiene esas ansiedades, sobre todo yo, que soy joven", declaró ante la prensa en la concentración de pretemporada del Dortmund en Austria.

"No soy perfecto. Pienso en esas cosas, pero el club me convenció de que esas cosas no me afectarían mucho", agregó.

Jobe Bellingham debutó con el cuadro de la cuenca del Ruhr en el Mundial de Clubes de Estados Unidos, donde marcó un gol y dio una asistencia en cuatro partidos.

Como hacía en el Sunderland, el pequeño Bellingham luce su nombre Jobe en la espalda de su camiseta en lugar del apellido, para evitar las comparaciones.