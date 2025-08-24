Jonathan Rowe ficha por el Bolonia tras ser apartado del Olympique Marsella

Una semana después de su altercado con Adrien Rabiot por el que ambos futbolistas fueron apartados del Marsella, el atacante inglés Jonathan Rowe ha fichado por el Bolonia, anunció el domingo el club italiano.
Jonathan Rowe toma nuevo destino
Rowe fue apartado por el club francés por una pelea con Rabiot el 15 de agosto, tras la derrota 1-0 en Rennes.
El presidente del Marsella declaró en una entrevista con la AFP que se trató de "un evento de una violencia extrema", justificando la decisión de poner a ambos jugadores en la lista de transferibles.
Una decisión que, en el caso de Rabiot, podría revocarse, luego de que el entrenador Roberto De Zerbi abriese la puerta el sábado a una posible reconciliación, esperando que se den "las condiciones para reparar las cosas" con el centrocampista francés.