Mundial 2026: Conoce a Thomas Christiansen, entrenador de la Selección de Panamá

El hispano-danés Thomas Christiansen , nacido el 11 de marzo de 1973 en Hadsund (Dinamarca), será el entrenador de la selección de Panamá en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, donde competirá en el grupo L junto a Croacia, Ghana e Inglaterra.

Christiansen de 53 años fue nombrado seleccionador del onceno nacional el 22 de julio de 2020 , iniciando un nuevo proceso y aunque no clasificó a Qatar 2022, la FPF confió en su trabajo, que se vio recompensando llegando a la final de la Copa Oro 2023 y la Liga de Naciones CONCACAF 2024/25.

Como jugador, jugó en diferentes equipos de la Liga de España (entre 1991 y 2000), inclusive militando en el FC Barcelona B fue convocado a la selección absoluta de este país con solo 19 años, y con la que disputó dos partidos a mediados de los años 90 anotando un gol.

El exdelantero también vio acción en Grecia, Dinamarca y Alemania, logrando en este último país el título de máximo goleador (21) de la Bundesliga con el VFL Bochum en la temporada 2002-2003.

Thomas Christiansen y sus inicios como DT - Mundial 2026

En cuanto a su faceta como técnico inició siendo asistente del español Víctor Muñoz en la Xamax Neûchatel de Suiza en el 2011 y después con Luis Milla en el Al Jazira de Emiratos Árabes en 2012.

Su primera experiencia como entrenador fue en Chipre con el club AEK Larnaca (2014-2016), con el que obtuvo dos subcampeonatos y en ambos el reconocimiento a mejor técnico de ese país.

Igualmente, en territorio chipriota comandó al Apoel de Nicosia (2016-2017), con el que salió campeón y dirigió a nivel de la Europa League (octavos de final).

Seguidamente, este técnico de 47 años pasó al Leeds United FC (2017-2018) de Inglaterra y al Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica (2019-2020).

FUENTE: FPF