Jorge ¨Gugu¨ Méndez debuta en Colombia

El panameño Jorge ¨Gugu¨ Méndez debutó de manera oficial con el Once Caldas en el empate 1-1 contra Independiente Medellín. Méndez ingresó de cambio al minuto 75 en dicho partido que correspondía a la cuarta jornada del torneo clausura de la primera división de Colombia .

El pasado 13 de julio, el Once Caldas, equipo de la primera división de Colombia, anunció de manera oficial el fichaje del panameño Jorge Méndez, quien militó en el Plaza Amador en el torneo apertura 2022 de la LPF y hasta el 24 de julio llegó su debut en el fútbol colombiano, luego que no pudo debutar anteriormente porque no tenía el permiso de trabajo; sin embargo, siguió trabajando con el grupo.