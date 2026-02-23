José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Norwich City?

El Norwich City del panameño José Córdoba se encuentra listo para afrontar otro compromiso en la English Football League Championship de Inglaterra, cuando enfrenten al Sheffield Wednesday en la fecha 34.

Los canarios vienen de perder 1-2 ante el Birmingham City en el Carrow Road, en un encuentro donde "Coto" fue titular hasta cuando salió sustituido al 90' por Harry Darling.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La derrota cortó una racha de tres victorias consecutivas, dejándolos ubicados en la posición 18 con 39 puntos.

Por su parte, el Sheffield Wednesday se encuentra en la última posición (24) con -7 puntos y en su último encuentro cayeron 1-2 frente al Sheffield United.

¿Cuándo vuelve a jugar José Córdoba con el Norwich City?

Los dirigidos por Philippe Clement chocarán con el Sheffield Wednesday este miércoles 25 de febrero en el Carrow Road (2:45 pm).