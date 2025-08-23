José Córdoba y Norwich City cayeron ante el Middlesbrough en la tercera fecha

El Middlesbrough FC visitó el Carrow Road y se llevó los tres puntos tras superar 2-1 al Norwich City con el panameño José Córdoba titular , en la tercera jornada de la English Football League Championship de Inglaterra.

Los canarios tuvieron varias oportunidades en el primer tiempo con remates de Papa Amadou Diallo y Josh Sargent, pero no lograron concretarlas y la visita aprovechó las que tuvo para irse con ventaja al descanso gracias a las anotaciones de Finn Azaz (43') y Tommy Conway (45').

Las cosas se complicaron para el Norwich en los segundos 45' minutos cuando expulsaron a Jacob Wright al 58'. Sin embargo, a pesar de tener un jugador menos, lograron reaccionar al 85' y apretar las acciones con un gol de Josh Sargent.

Los dirigidos por Liam Manning deberán pasar la página y enfocarse en el Southampton, su rival del martes 26 de agosto en la segunda ronda de la Carabao Cup (1:45 pm).

Números de José Córdoba vs Middlesbrough

El zaguero de 24 años jugó 80' minutos, tuvo 5 despejes, 91 toques de balón, 67/74 en pases precisos (91%), 1/0 en centros, 3/6 en pases largos, 2/4 en duelos terrestres, 0/2 en regates completados y 1 falta recibida.