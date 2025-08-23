José Córdoba y Norwich City cayeron ante el Middlesbrough en la tercera fecha

El Middlesbrough FC visitó el Carrow Road y se llevó los tres puntos tras superar 2-1 al Norwich City con el panameño José Córdoba titular, en la tercera jornada de la English Football League Championship de Inglaterra.
Las cosas se complicaron para el Norwich en los segundos 45' minutos cuando expulsaron a Jacob Wright al 58'. Sin embargo, a pesar de tener un jugador menos, lograron reaccionar al 85' y apretar las acciones con un gol de Josh Sargent.
Los dirigidos por Liam Manning deberán pasar la página y enfocarse en el Southampton, su rival del martes 26 de agosto en la segunda ronda de la Carabao Cup (1:45 pm).
Números de José Córdoba vs Middlesbrough
El zaguero de 24 años jugó 80' minutos, tuvo 5 despejes, 91 toques de balón, 67/74 en pases precisos (91%), 1/0 en centros, 3/6 en pases largos, 2/4 en duelos terrestres, 0/2 en regates completados y 1 falta recibida.