José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Norwich City?

El Hull City será el rival del Norwich City del defensor panameño José Córdoba en la jornada 46, última de la English Football League Championship de Inglaterra.

El zaguero canalero viene de jugar todo el partido en el empate 1-1 contra el Swansea City en el Carrow Road, el pasado 25 de abril.

Los canarios actualmente marchan en la novena posición de la tabla general con 65 puntos en 45 fechas, mientras que el Hull City es séptimo con 70 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar José Córdoba con el Norwich City?

El central del 24 años y su club volverán al terreno de juego este sábado 2 de mayo desde las 6:30 a.m. en el MKM Stadium, en busca de cerrar la temporada con tres importantes puntos.