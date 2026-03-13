José Córdoba y su asentamiento en el Norwich City

El defensor panameño José Córdoba ha tenido un buen rendimiento con el Norwich City en la segunda parte de la temporada, permitiendo que el equipo se aleje de la zona de descenso de la Championship.

"Estoy disfrutando mucho del fútbol que estoy jugando y estoy con el equipo. Eso me hace feliz, y eso es bueno", dijo Córdoba. Añadió: "Creo que en el segundo año te sientes más a gusto. Ya conoces la liga. Sabes lo dura que es".

El zaguero expresó: "También te ayuda a ganar más experiencia, porque el Campeonato es una competición muy dura. Hay muchísimos partidos y tienes que hacer muchas cosas para rendir bien, para que tu cuerpo esté en condiciones de disputar los partidos. Creo que realmente me ayudó, y ahora tengo más experiencia en eso".

"Tengo la ambición de jugar los próximos 10 partidos y conseguir muchos partidos sin encajar goles para que mi portero esté contento", bromeó el panameño.

"Como grupo, creo que iremos partido a partido. Estamos concentrados en cada encuentro y creo que veremos los resultados. Podemos pensar en el futuro, pero en el fútbol hay que ir partido a partido", señaló el jugador canario, equipo que está actualmente en el puesto 15.

"Todos están concentrados, todos prestan atención a lo que dice el gerente, y es bueno que todos estén conectados." finalizó.

Gran momento del Norwich City

La gran temporada de Córdoba se ve reflejado en los últimos partidos. En lo que va del año, el equipo canario en 15 partidos ha ganado 11.

FUENTE: Connor Southwell