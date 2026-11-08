José Fajardo marca doblete para llegar a 13 goles en el actual torneo con la "U" Católica

El delantero panameño José Fajardo fue protagonista en el fútbol ecuatoriano al marcar los dos goles de Universidad Católica en el empate 2-2 frente a Macará.

El atacante de la selección de Panamá volvió a demostrar su capacidad goleadora al convertirse en la principal figura ofensiva de Universidad Católica, que repartió puntos ante Macará en un emocionante compromiso del campeonato ecuatoriano.

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Fajardo abrió el marcador al minuto 22, tras una asistencia de Daniel Clavijo, para colocar el 0-1 a favor de Universidad Católica.

En el complemento, el panameño volvió a aparecer al 54', nuevamente con asistencia de Clavijo, para ampliar la ventaja a 0-2.

Sin embargo, Macará reaccionó rápidamente. Franco Posse descontó al 56' y Mateo Viera consiguió el empate al 58', estableciendo el 2-2 en apenas cuatro minutos.