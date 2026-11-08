Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy domingo 8 de noviembre

La ronda de apertura de la Copa Mundial de Béisbol U23 sigue en marcha este domingo 8 de noviembre con 6 partidos de alto nivel en diferentes escenarios de Nicaragua, sede el torneo organizado por la WBSC.
Partidos para hoy 8 de noviembre en la Copa Mundial de Béisbol U23
- Australia vs República Checa - Estadio Nacional Soberanía (11:30 am) grupo A
- Japón vs Cuba - Estadio Roberto Clemente (1:00 pm) grupo B
- China Taipéi vs Panamá - Estadio Nacional Soberanía (3:30 pm) grupo A
- Sudáfrica vs Gran Bretaña - Estadio Rigoberto López (7:00 pm) grupo B
- Corea del Sur vs Venezuela - Estadio Roberto Clemente (7:30 pm) grupo B
- Puerto Rico vs Nicaragua - Estadio Nacional Soberanía (7:30 pm) grupo A