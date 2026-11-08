BÉISBOL Béisbol -  8 de noviembre de 2026 - 08:29

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy domingo 8 de noviembre

Repasa los partidos que se jugarán este domingo 8 de noviembre en la ronda de apertura de la Copa Mundial de Béisbol U23.

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy domingo 8 de noviembre

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy domingo 8 de noviembre

FOTO: FEDEBEIS - WBSC

La ronda de apertura de la Copa Mundial de Béisbol U23 sigue en marcha este domingo 8 de noviembre con 6 partidos de alto nivel en diferentes escenarios de Nicaragua, sede el torneo organizado por la WBSC.

Los panameños saltarán al diamante para medirse a China Taipéi en su tercer encuentro en busca de lograr su segunda victoria, que los mantenga en pelea por clasificar a la súper Ronda.

Partidos para hoy 8 de noviembre en la Copa Mundial de Béisbol U23

  • Australia vs República Checa - Estadio Nacional Soberanía (11:30 am) grupo A
  • Japón vs Cuba - Estadio Roberto Clemente (1:00 pm) grupo B
  • China Taipéi vs Panamá - Estadio Nacional Soberanía (3:30 pm) grupo A
  • Sudáfrica vs Gran Bretaña - Estadio Rigoberto López (7:00 pm) grupo B
  • Corea del Sur vs Venezuela - Estadio Roberto Clemente (7:30 pm) grupo B
  • Puerto Rico vs Nicaragua - Estadio Nacional Soberanía (7:30 pm) grupo A

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