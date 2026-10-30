José Fajardo y Azarías Londoño rompieron las redes en la Copa de Ecuador

Los panameños José Fajardo y Azarías Londoño fueron protagonistas en el empate 2-2 de Universidad Católica frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Ecuador.

Fajardo abrió el marcador al minuto 14, adelantando a Universidad Católica y dejando su sello en el compromiso.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Por su parte, Azarías Londoño apareció en un momento decisivo para rescatar el empate, convirtiendo desde el punto penal al minuto 90+13, en los últimos instantes del encuentro.

Marcelo Weigandt (77') y Lucas Rodríguez (90+5') anotaron por LDU Quito, que también logró marcar en la recta final del partido.

Fajardo de 33 años registra 4 goles en 3 partidos de la Copa Ecuador y Londoño de 25 años sumó su primer tanto en 3 encuentros de Copa.

¿Cuándo juegan José Fajardo y Azarías Londoño la semifinal de vuelta?

Con este resultado, la serie queda completamente abierta y se definirá en el compromiso de vuelta, programado para el miércoles 4 de noviembre a las 7:00 p.m., donde ambos equipos buscarán el boleto a la gran final.