José Fajardo y Azarías Londoño rompieron las redes en la Copa de Ecuador

Los panameños José Fajardo y Azarías Londoño fueron protagonistas en el empate 2-2 de Universidad Católica frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Ecuador.
Por su parte, Azarías Londoño apareció en un momento decisivo para rescatar el empate, convirtiendo desde el punto penal al minuto 90+13, en los últimos instantes del encuentro.
Marcelo Weigandt (77') y Lucas Rodríguez (90+5') anotaron por LDU Quito, que también logró marcar en la recta final del partido.
Fajardo de 33 años registra 4 goles en 3 partidos de la Copa Ecuador y Londoño de 25 años sumó su primer tanto en 3 encuentros de Copa.
¿Cuándo juegan José Fajardo y Azarías Londoño la semifinal de vuelta?
Con este resultado, la serie queda completamente abierta y se definirá en el compromiso de vuelta, programado para el miércoles 4 de noviembre a las 7:00 p.m., donde ambos equipos buscarán el boleto a la gran final.