BÉISBOL Béisbol -  8 de noviembre de 2026 - 08:43

China Taipéi vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver Copa Mundial de Béisbol U23

Repasa todos los detalles del duelo entre las novenas de China Taipéi y Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U23.

China Taipéi vs Panamá: Fecha

China Taipéi vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver Copa Mundial de Béisbol U23

FOTO: FEDEBEIS WBSC

Las acciones de la Copa Mundial de Béisbol U23 de la WBSC continúan este domingo 8 de noviembre con Panamá jugando su tercer partido en el grupo A ante China Taipéi.

Por su parte, el rival de los canaleros viene de ganarle a República Checa y perder contra Nicaragua en la ronda de apertura.

La novena panameña está obligada a sacar una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la Súper Ronda.

CHINA TAIPÉI VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN LA COPA MUNDIAL DE BÉISBOL U23

  • Fecha: Domingo, 8 de noviembre de 2026
  • Hora: 3:30 p.m.
  • Lugar: Estadio Nacional Soberanía
  • Dónde seguir: Seguir en rpctv.com con el Live Blog Posting y las Redes sociales de RPC Deportes

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