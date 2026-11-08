China Taipéi vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver Copa Mundial de Béisbol U23

Las acciones de la Copa Mundial de Béisbol U23 de la WBSC continúan este domingo 8 de noviembre con Panamá jugando su tercer partido en el grupo A ante China Taipéi.
Por su parte, el rival de los canaleros viene de ganarle a República Checa y perder contra Nicaragua en la ronda de apertura.
La novena panameña está obligada a sacar una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la Súper Ronda.
CHINA TAIPÉI VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN LA COPA MUNDIAL DE BÉISBOL U23
- Fecha: Domingo, 8 de noviembre de 2026
- Hora: 3:30 p.m.
- Lugar: Estadio Nacional Soberanía
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