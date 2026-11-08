Liverpool cumple vs Crystal Palace y Chelsea cae ante el Sunderland

El Liverpool aún no está a su mejor nivel, pero victorias como la de este domingo contra el Crystal Palace toman un gran valor por la concreción con la que respondió a sus momentos de más dudas, primero con un cabezazo de Alexis Mac Allister, luego con un contraataque goleador de Florian Wirtz, después con el 0-3 de Isak y siempre con tres paradas decisivas de Alisson Becker

En dos instantes de inspiración, como se espera de los equipos más potentes del continente, el conjunto de Andoni Iraola se adueñó de tres puntos en el aire tanto con el 0-0 como con el 0-1, incluso con méritos del equipo londinense para creer en el empate, hasta que Araujo activó una contra letal, con Barcola como pasador del 0-2.

Dura derrota para el Chelsea

El Sunderland, colista de la Premier League, retrató las contradicciones del Chelsea de Xabi Alonso, incapaz de imponer su superioridad técnica en el Stadium of Light y derrotado 1-0 por un penalti de Enzo Le Fée que premió la extraordinaria actuación de Brian Brobbey y castigó la falta de ideas del conjunto londinense, que sumó su cuarta derrota en el campeonato.

La montaña rusa en la que vive envuelto el Chelsea, capaz de alternar pequeños desastres con buenas tardes de fútbol, vivió un nuevo examen en el Stadium of Light. El colista, inmerso en cuatro competiciones esta temporada y afectado por la exigencia, esperaba al conjunto londinense con ansias por agradar.

FUENTE: EFE