Josué Vergara fue titular con el KAA Gent antes de reportarse con la selección

El futbolista panameño Josué Vergara fue titular y disputó 79' minutos en la victoria 1-0 del KAA Gent sobre el KV Kortrijk, en partido correspondiente a la jornada 11 de la Primera División de Bélgica.
Este resultado le permite al conjunto belga ubicarse en la segunda posición de la clasificación con 28 puntos, la misma cantidad que registra el Club Brujas.
Partidos de la Selección de Panamá
Ahora, Vergara se prepara para reportarse con la selección de Panamá, que afrontará los partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Curazao (12 y 15 de noviembre).