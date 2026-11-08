BÉISBOL Béisbol -  8 de noviembre de 2026 - 08:44

Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del sábado 7 de noviembre

Repasa cómo marchan las tablas de posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23 que se realiza en Nicaragua.

Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del sábado 7 de noviembre
Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del sábado 7 de noviembreFOTO: FEDEBEIS

A continuación conocerás cómo marchan las tablas de posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23, tras jugarse dos fechas del certamen que se juega en Nicaragua.

Posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23

Grupo A

Posición / Equipo / Ganados / Perdidos

  1. Australia / 2/ 0
  2. Nicaragua / 1 / 1
  3. Panamá / 1/ 1
  4. Puerto Rico / 1 / 1
  5. China Taipei / 1 / 1
  6. República Checa / 0 / 2

Grupo B

Posición / Equipo / Ganados / Perdidos

  1. Japón / 2 /0
  2. Venezuela / 2 / 0
  3. Cuba / 1 / 1
  4. Corea del Sur / 1 / 1
  5. Gran Bretaña / 0 / 2
  6. Sudáfrica / 0 / 2

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