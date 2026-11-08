Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del sábado 7 de noviembre

A continuación conocerás cómo marchan las tablas de posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23, tras jugarse dos fechas del certamen que se juega en Nicaragua.
Posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23
Grupo A
Posición / Equipo / Ganados / Perdidos
- Australia / 2/ 0
- Nicaragua / 1 / 1
- Panamá / 1/ 1
- Puerto Rico / 1 / 1
- China Taipei / 1 / 1
- República Checa / 0 / 2
Grupo B
Posición / Equipo / Ganados / Perdidos
- Japón / 2 /0
- Venezuela / 2 / 0
- Cuba / 1 / 1
- Corea del Sur / 1 / 1
- Gran Bretaña / 0 / 2
- Sudáfrica / 0 / 2