Copa Mundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras los partidos del sábado 7 de noviembre FOTO: FEDEBEIS

A continuación conocerás cómo marchan las tablas de posiciones de la Copa Mundial de Béisbol U23, tras jugarse dos fechas del certamen que se juega en Nicaragua.

La selección de Béisbol de Panamá logró su primera victoria del torneo, después de ganarle a República Checa por pizarra de 11-3 con gran trabajo monticular del coclesano Olmedo Quezada.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse