José Fajardo: Marca doblete, se lesiona celebrando y los eliminan de Copa Libertadores

El Juventud uruguayo logró una clasificación histórica para la segunda fase previa de la Copa Libertadores al eliminar en los penaltis a la Universidad Católica de Ecuador de José Fajardo y Everardo Rose.
Tras un partido vibrante, el cuadro uruguayo, en su debut en la Libertadores, remontó la derrota por 0-1 sufrida en Uruguay y llevó la serie a los penaltis al ganar en el Estadio Olímpico Atahualpa, de Quito, por 3-4, con un gol en el tiempo añadido.
El mismo resultado de 3-4 se repitió en los penaltis para definir la serie a su favor.
Lesión de José Fajardo
Tras anotar su segundo gol, el panameño corrió hacia el banderín para lanzarse de rodillas, pero sufrió un aparatoso frenazo que le hizo caer y luego ser atendido. Mientras era sacado en camilla se tapó la cara con ambas manos con notables gestos de dolor.
Acertaron en los penaltis Federico Barrandeguy, Alejo Cruz, Ramiro Peralta y Fernando Mimbacas, mientras que el tiro de Gonzalo Gómez lo atajó el arquero venezolano de la Universidad Católica Rafael Romo.
Por el cuadro católico acertaron Luis Cangá, Byron Palacios y Gregory Anangonó, mientras que los remates del venezolano Jhon Chancellor y de Jerónimo Cacciabue fueron tapados por Sosa.
En los 90 minutos anotaron los goles de la Católica el panameño José Fajardo, a los 7 y 74 minutos, el venezolano Chancellor, a los 64.
Los goleadores del Juventud fueron Renzo Sánchez, a los 26, Barrendeguy, de penalti a los 45+3, Pablo Lago, también de penalti a los 48; y Patricio Pernicone, a los 90+2.
El cuadro uruguayo nunca renunció a la posibilidad de ganar y lo consiguió a través de su defensa central Pernicone, que pescó un rebote y remató de primera instancia para que el balón ingresara lejos del portero, en tiempo de reposición, empatándose la serie y definiéndose por penaltis.
