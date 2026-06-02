José Fajardo: "Queremos hacer historia, ganar y clasificar"

El delantero de la selección de Panamá José Fajardo habló previo a entrenamiento abierto de la selección de Panamá en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, antes de despedirse de la afición para emprender viaje al Mundial 2026.

Fajardo, delantero de la Universidad Católica de Ecuador brindó declaraciones sobre la actualidad de "La Roja" y sus despedida de la afición.

"Mañana el partido va a ser difícil vamos a tomar con responsabilidad de cerrar bien en casa y darle esa felicidad a nuestra gente", arrancó diciendo Fajardo.

"La verdad lo estamos viviendo con una ilusión muy grande, de representar a Panamá en un Mundial, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que lo difícil que va a ser, pero será tratar de ganar y avanzar de ronda", señaló.

"Estamos bien, lo que pasó en Brasil es una lección, una enseñanza que deja ese partido, sabemos que los partidos en el Mundial serán así, no podemos guardarnos, tenemos que dar todo para Panamá. En el mundial sabemos que podemos ir con rivales que te puede meter diez, pero vamos más concentrados, a trabajar los detalles y preparar el primer partido", destacó el delantero centro panameño.

Soñar en grande, destaca José Fajardo

"Creo que nosotros tenemos esa, la de Costa Rica que hizo un buen mundial en el 2014, ganándole a buenos rivales, nosotros queremos ser esa Panamá, esa sorpresa, nuestro estilo de juego, hacer historia, ganar y clasificar, porque no aspirar y soñar en grande y poder veniros más allá", finalizó.