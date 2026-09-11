José Fajardo sigue en racha goleadora con la Universidad Católica

Universidad Católica con gol de José Fajardo venció 0-1 a Astillero y avanzó a las semifinales de la Copa Ecuador, el segundo torneo profesional del país andino, en las que se enfrentará a Liga de Quito en busca de retener el título que conquistó el año pasado.

Fajardo aprovechó un rebote del portero Beder Tenorio y un mal rechazo de Wladimir Tenorio, quien, en su intento por alejar el balón, terminó habilitando al atacante para que marcara a placer el único gol del encuentro.

Pese a que iba perdiendo, Astillero generó algunas acciones ofensivas peligrosas que complicaron a la defensa de Universidad Católica, pero la falta de experiencia de sus atacantes, todos de la segunda categoría, impidió que concretara sus ocasiones.

El uruguayo Mauricio Alonso tuvo otra posibilidad clara de gol para la Católica en el minuto 65, con un remate que pasó junto a uno de los costados del arco de Astillero.

El Astillero buscó el empate y tuvo una ocasión clara en el minuto 78, cuando Miguel Mejía falló en un remate con golpe de cabeza tras un preciso centro de Roberto Valarezo.

Universidad Católica terminó con diez jugadores por la expulsión del defensa Luis Cangá, quien fue sancionado en la última acción del partido por cortar una ocasión manifiesta de gol de Astillero y se perderá la primera semifinal contra Liga de Quito.

FUENTE: EFE