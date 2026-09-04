José Fajardo "romper las redes" con la "U" Católica

Universidad Católica de José Fajardo y Aucas empataron este jueves 1-1 por la vigésima octava fecha de la Liga Pro de Ecuador y, junto con Independiente del Valle y Macará, aseguraron su clasificación al hexagonal final, que repartirá tres cupos para la Copa Libertadores y tres para la Copa Sudamericana de 2027.

El panameño José Fajardo adelantó a Universidad Católica y el ecuatoriano Michael Carcelén marcó el empate de Aucas, que quedó en el tercer puesto, con 48 puntos, los mismos que Macará, que está segundo.

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Por su parte, Universidad Católica pasó al cuarto lugar, con 45 unidades.

Independiente del Valle continúa como líder absoluto, con 68 puntos, mientras Barcelona y Liga Deportiva Universitaria de Quito ocupan, de momento, el quinto y sexto puesto, respectivamente, con 42 unidades cada uno.

José Fajardo entre los goleadores

El uruguayo Franco Posse se mantiene como líder de la tabla de goleadores, con once tantos, seguido por los ecuatorianos Edinson Mero, de Guayaquil City; Juan Anangonó, de Leones del Norte, y Ronie Carrillo, de Emelec, con diez cada uno. Con nueve goles aparece el panameño José Fajardo, de Universidad Católica.

FUENTE: EFE