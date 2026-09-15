LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  15 de septiembre de 2026 - 08:03

José Fajardo vuelve a romper las redes con la "U" Católica

La Universidad Católica de José Fajardo cerró este lunes la primera etapa de la Liga Pro de Ecuador en segundo lugar con 51 puntos.

José Fajardo vuelve a romper las redes con la U Católica
FOTO / @UCatolicaEC

La Universidad Católica de José Fajardo cerró este lunes la primera etapa de la Liga Pro de Ecuador en segundo lugar con 51 puntos tras vencer 1-2 al Orense, pero se mantiene lejos del líder del campeonato, el Independiente del Valle, que acumula 74 unidades.

El panameño y el uruguayo Mauricio Alonso metieron los goles de la Católica, que se clasificó para el hexagonal final en busca de un billete para la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana de 2027. Orense, por su parte, descontó a través del argentino Valentín Burgoa.

Posiciones en la Liga Pro

Además del Independiente y de la Católica, el Macará, Aucas, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona disputarán el primer hexagonal por tres billetes para la Libertadores y tres para la Sudamericana 2027.

El cuarto cupo para la primera fase previa de la Libertadores 2027 será para el campeón de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional ecuatoriano.

Por su parte, el segundo equipo con más títulos en Ecuador, Emelec, disputará junto a Libertad, Leones del Norte y Guayaquil City el cuadrangular que otorgará un billete para la Sudamericana 2027.

La tabla de goleadores de la primera etapa la lidera el ecuatoriano Edinson Mero, con 13 goles del Guayaquil City, seguido del uruguayo Franco Posse, que metió 11 tantos con el Macará.

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