José Luis Rodríguez y Édgar Yoel Bárcenas vieron acción en la fecha 14 de la Liga MX

Monterrey superó 4-2 al FC Juárez del panameño José Luis Rodríguez (jugó todo el partido) y el Mazatlán de Édgar Yoel Bárcenas igualó 2-2 con el Santos Laguna en la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga MX..
En el otro choque, Bárcenas ingresó de cambio al 68' por Daniel Hernández y tuvo 1 pase clave, 1/3 en centros, 8/10 en pases precisos y 21 toques de balón.
¿Cuándo vuelven a jugar Mazatlán y FC Juárez ?
El Mazatlán saltará a la cancha nuevamente el viernes 24 de octubre para enfrentar al América en el Estadio El Encanto (9:00 pm) por la fecha 15.
Por su parte, Juárez chocará el mismo día ante el Puebla en el Estadio Olímpico Benito Juárez (8:00 pm).