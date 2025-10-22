José Luis Rodríguez y Édgar Yoel Bárcenas vieron acción en la fecha 14 de la Liga MX

Monterrey superó 4-2 al FC Juárez del panameño José Luis Rodríguez (jugó todo el partido) y el Mazatlán de Édgar Yoel Bárcenas igualó 2-2 con el Santos Laguna en la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga MX..

Los Rayados ganaron el encuentro con goles de Gerardo Arteaga al minuto 8', Canales al 39', Germán Berterame al 56' y Joaquín Moxica al 79' en el Estadio BBVA, escenario donde "Pumita" inició como titular.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En el otro choque, Bárcenas ingresó de cambio al 68' por Daniel Hernández y tuvo 1 pase clave, 1/3 en centros, 8/10 en pases precisos y 21 toques de balón.

¿Cuándo vuelven a jugar Mazatlán y FC Juárez ?

El Mazatlán saltará a la cancha nuevamente el viernes 24 de octubre para enfrentar al América en el Estadio El Encanto (9:00 pm) por la fecha 15.

Por su parte, Juárez chocará el mismo día ante el Puebla en el Estadio Olímpico Benito Juárez (8:00 pm).