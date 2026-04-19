Ismael Díaz con exhibición en la Liga MX con doblete y asistencia

El Club León firmó una sólida victoria 3-1 sobre FC Juárez la noche del sábado con un partido sobresaliente de Ismael Díaz , en duelo correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, disputado en el Nou Camp.

Desde los primeros minutos, el conjunto esmeralda mostró mayor intención ofensiva, adueñándose del balón y generando peligro constante por las bandas. La insistencia tuvo premio al minuto 30, cuando el panameño Ismael Díaz apareció en el área para definir con precisión y abrir el marcador.

León no bajó el ritmo y, antes del descanso, volvió a golpear. Nuevamente Díaz fue protagonista, firmando su doblete con una definición que reflejó su buen momento, enviando a los locales al entretiempo con una cómoda ventaja de 2-0.

Para la segunda mitad, el equipo de José Luis Rodríguez intentó reaccionar y encontró el descuento al minuto 52 por intermedio de Óscar Estupiñán, lo que le dio algo de vida al encuentro. Sin embargo, el impulso visitante fue momentáneo.

Lejos de ceder terreno, el equipo local retomó el control del juego y sentenció el compromiso al minuto 68 con un gol de Daniel Arcila, quien aprovechó los espacios para definir y colocar el definitivo 3-1.

Club León en la pelea

Con este resultado, el Club León se mantiene en la lucha por los puestos de Liguilla (7mo puesto con 22 puntos), mientras que FC Juárez ve complicadas sus aspiraciones en la recta final del torneo (12 con 16 unidades).