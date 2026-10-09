KAA Gent pierde al "Yayita" Josué Vergara por lesión

El KAA Gent de Bélgica tendrá que prescindir del delantero panameño Josué Vergara de cara al partido de este sábado ante el SV Zulte Waregem (1:45 p.m.) , luego de que el jugador sufriera una lesión de cadera durante la reciente fecha FIFA.

Según informó el KAA Gent Nieuws, el futbolista de 19 años no estará disponible para los Buffalo's en su próximo compromiso, debido a esta molestia física.

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Vergara viene de tener una jornada especial con la Selección de Panamá, al debutar con gol en el empate 1-1 ante Ecuador, en el partido que cerró la gira asiática del combinado canalero en el Estadio Nacional de Tokio.

Gol y molestias físicas para Josué Vergara con Panamá

El atacante anotó al minuto 38, luego de aprovechar un rebote tras un remate que se estrelló en el poste, para estrenarse como goleador con la selección absoluta.

Sin embargo, el panameño tuvo que abandonar el terreno de juego al inicio del segundo tiempo, cuando fue sustituido por Tomás Rodríguez al minuto 48.

Panamá terminó imponiéndose 7-6 en la tanda de penales, después de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario, para cerrar con una victoria su participación en territorio asiático.

Ahora, el joven delantero deberá concentrarse en su recuperación, mientras el KAA Gent espera contar nuevamente con sus servicios una vez que supere la lesión.