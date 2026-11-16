José Fajardo: "Soy un referente en la Selección"

José Fajardo fue el autor de un doblete para darle la victoria a la Selección de Panamá ante Curazao para certificar el pase al Final Four y Copa oro 2027.
Sobre los consejos a los más jóvenes como Josué Vergara y Kadir Barría señaló que les dice que cuando la cosa esté mal traten de mantener la humildad para afrontar las cosas ya que considera que tienen futuro. "Hay que tenerle paciencia. No hay que a veces tirarlo al ruedo porque es una eliminatoria o un partido importante, equipos fuertes van con todo y hay que cuidarlos hacia el futuro", añadió.