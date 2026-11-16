José Fajardo: "Soy un referente en la Selección"

José Fajardo FOTO / Samid Botello Jr.

José Fajardo fue el autor de un doblete para darle la victoria a la Selección de Panamá ante Curazao para certificar el pase al Final Four y Copa oro 2027.

"Donde me toque siempre tengo que aportar, soy un referente en la Selección, cuando la cosa está mal, cuando la cosa está bien, siempre me he mantenido con esa personalidad, hoy se nos dio, estuvimos finos, tuvimos esa contundencia, hoy le dimos una alegría a esa fanaticada que nos vino a apoyar, a nuestra familia y bueno, hay que darle gracias a Dios por la victoria", señaló el delantero de la Universidad Católica.

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