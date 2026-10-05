Debut agridulce para Josué Vergara: gol y lesión con la Selección de Panamá

Josué Vergara tuvo un debut soñado con la Selección de Panamá al marcar el primer gol ante Ecuador, aunque su estreno terminó de manera agridulce al salir lesionado al minuto 48' en el Estadio Nacional de Tokio .

El atacante panameño de 19 años apareció al minuto 38' para aprovechar un rebote dentro del área y mandar el balón al fondo de las redes tras un centro de José Luis Rodríguez. La jugada comenzó con un remate del propio Vergara que se estrelló en el poste del arco defendido por el guardameta ecuatoriano Gonzalo Valle . El rebote quedó servido y el atacante definió en primera instancia para colocar el 1-0.

Las molestias de Josué Vergara

Sin embargo, desde el cierre de la primera parte, el debutante comenzó a mostrar molestias en la cadera. Al finalizar el primer tiempo, Vergara, conocido como “Yayita”, se tiró sobre el césped y fue atendido por el cuerpo médico de la Selección canalera.

Al inicio del segundo tiempo, el jugador volvió a sentir molestias y nuevamente terminó tendido sobre el terreno de juego. Ante esta situación, el cuerpo técnico decidió sustituirlo al minuto 48', dando entrada a Tomás Rodríguez.

Vergara había sido inicialmente convocado para la gira asiática, pero su club, el KAA Gent de Bélgica, no le había otorgado el permiso para viajar debido a una lesión.

Posteriormente, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) solicitó que el jugador pudiera desplazarse a Japón para disputar el último partido de la gira asiática, con la intención de evaluarlo y conocer su estado físico antes de utilizarlo.