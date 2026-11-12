Selección de Panamá: Josué Vergara, el "9" para el duelo ante Curazao

El atacante de 19 años de edad Josué Vergara saltará al escenario en el Estadio Ergilio Hato como titular con la selección de Panamá, que se enfrenta a Curazao en acción de la ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones CONCACAF.

Vergara, actual delantero del KAA Gent del fútbol belga tendrá la oportunidad como titular, en un once de Thomas Christiansen ante Curazao repleto de experiencia.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El ex Tauro FC de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) jugará apenas su segundo partido oficial con la selección absoluta de Panamá, tras estrenarse y con gol ante Ecuador en la Gira Asiática.

Titular Josué Vergara

El DT Thomas Christiansen alineó a Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Carlos Harvey, José Córdoba, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez, Adalberto Carrasquilla, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, Cristian Martínez y Josué "Yayita" Vergara.

Vergara le ganó la partida a José Fajardo, que llegó en buen momento y en racha goleadora con la Universidad Católica de Ecuador.