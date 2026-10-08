Kadir Barría: ¿Cómo le fue en su regreso a las canchas con Botafogo?

El atacante panameño Kadir Barría volvió a sumar minutos con el Botafogo , luego de varios partidos en los que no había sido convocado (1 por acumulación de tarjetas y otro por decisión técnica).

Barría ingresó al minuto 81 en la derrota de Botafogo 1-2 ante Vasco da Gama , en la jornada 29 del Brasileirão Serie A , disputada en el Estádio Nilton Santos .

FIM DE JOGO NO NILTON SANTOS! COM GOLS DE LESCANO E DAVID, VASCO SUPERA O BOTAFOGO E SOMA MAIS 3 PONTOS NO CAMPEONATO BRASILEIRO! É A QUARTA VITÓRIA SEGUIDA DO GIGANTE DA COLINA! #BOTxVAS 1-2 #Brasileirão2026 #VascoDaGama pic.twitter.com/06KNbu6PiQ

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El "Fogão" se mantiene en la posición 13 de la tabla de posiciones con 35 puntos.

El delantero de 19 años recibió nuevamente la confianza del técnico Tite, quien le dio la oportunidad de entrar en la recta final del encuentro en reemplazo del marroquí Hakim Ziyech.

Su regreso a la convocatoria se produce después de un periodo en el que Barría había quedado fuera de las listas de Botafogo, incluso en partidos previos a la reciente fecha FIFA, situación que había reducido considerablemente sus oportunidades de sumar minutos.

Estadísticas de Kadir Barría vs Vasco da Gama

Kadir jugó 10' minutos, tuvo 0/1 en pases precisos, 0/1 en pases en campo propio, 1 toque de balón y 1/1 en duelos aéreos.