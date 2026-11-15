MAREA ROJA Marea Roja -  15 de noviembre de 2026 - 18:49

Kadir Barría sale lesionado en el choque de vuelta ante Curazao

El joven delantero Kadir Barría se retiró en camilla en el duelo ante Curazao en el Estadio Rommel Fernández.

Kadir Barría sale lesionado en el choque de vuelta ante Curazao

Kadir Barría sale lesionado en el choque de vuelta ante Curazao

FOTO: FPF

La preocupación se apoderó de la Selección de Panamá durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF ante Curazao, luego de que el joven delantero Kadir Barría tuviera que abandonar el terreno de juego en camilla al minuto 32'.

El atacante de 19 años, perteneciente al Botafogo de Brasil, sufrió una lesión que le impidió continuar en el compromiso disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Barría salió del campo entre lágrimas, en una escena que reflejó la frustración del futbolista, quien había recibido una importante oportunidad al ser incluido en el once titular de Thomas Christiansen para un encuentro decisivo en las aspiraciones del conjunto panameño.

Con la salida del joven delantero, ingresó del experimentado José Fajardo.

Botafogo y la selección de Panamá pendientes de Kadir Barría

Por el momento, se está a la espera de conocer el alcance de la lesión y el estado físico del atacante panameño.

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