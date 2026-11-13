Kadir Barría: "Nuestra mentalidad siempre es ganar"

El delantero panameño Kadir Barría expresó su felicidad por representar a la selección de Panamá y aseguró que el equipo mantiene la mentalidad de conseguir la victoria de cara al partido de vuelta ante Curazao .

“Me siento muy feliz de estar aquí, de representar a mi país y poder compartir con grandes jugadores”, manifestó el atacante de Botafogo, quien ingresó al minuto 55 en sustitución de Josué Vergara durante el empate 0-0 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF.

Kadir Barría enfocado en ganar en casa

Sobre el compromiso de vuelta, que se disputará este domingo 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández por la señal de RPC, Barría fue contundente: “Siempre tenemos esa mentalidad de ganar sí o sí”, dejando claro el objetivo del conjunto panameño.

Además, se refirió a las dificultades que experimentó con la superficie sintética del estadio Ergilio Hato, donde sufrió varios resbalones durante el encuentro.

“Fue un tema más de la cancha, pero gracias a Dios en el Rommel la cancha es natural y nos ayudará”, comentó.

Panamá buscará aprovechar su condición de local para conseguir el triunfo y asegurar su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF y a la Copa Oro 2027.