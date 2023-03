Keylor Navas, principal ausencia en listado de Costa Rica

Principales ausencias

Keylor Navas

Alexis Gamboa

Mandfred Ugalde

Ronald Matarrita

Luis Díaz

Marvin Loría

"Keylor Navas es el número de este país y uno de los mejores arqueros del mundo y siempre voy a soñar con tenerlo, pero tengo que mirar opciones cuando no esté y para ver como responden estos jugadores y por esta razon he decidido no llamarlo y mirar opciones", destacó Luis Fernando Suárez", dijo el DT Luis Fernando Suárez.

El arquero del Nottingham Forest suma 110 apariciones a nivel internacional con Costa Rica, incluyendo tres mundiales.